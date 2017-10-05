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Kayıp alzheimer hastası 30 saat sonra ormanda bulundu

Kocaeli'de hastaneye gitmek için evden ayrılan 74 yaşındaki Osman Dudunalı, ormanda bitkin halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

05.10.2017 - 11:20
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Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ndeki evinden geçen salı gün ayrılarak Başiskele Yuvacık'ta bulunan Diş Hastanesi'ne muayene için giden Osman Dudunalı'dan akşam olmasına rağmen haber alamayan yakınları önce kendi çabaları ile arama başlattı. Osman Dudunalı'yı bulamayan yakınları polise haber verdi.

Kayıp alzheimer hastası 30 saat sonra ormanda bulundu

KAYIP İHBARI YAPILDI

Polis, hastane kameralarından Dudunalı'nın hastane yanındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti. Gün boyu ormanlık alanda aramaları yoğunlaştıran polis ve yakınları Osman Dudunalı'yı bulamadı. Bunun üzerine dün saat 22.30'da Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'ne de kayıp ihbarı yapıldı.

Kayıp alzheimer hastası 30 saat sonra ormanda bulundu

BİTKİN VE ÜŞÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine giden AFAD ekibi polis ve yakınlarıyla birlikte bakılamayan alanlarda detaylı aramalara başladı. 3 saatlik aramanın ardından Osman Dudunalı saat 02.00 sıralarında ormanlık alanda bitkin ve üşümüş halde bulundu. Ormanlık alandan alınarak 112 Acil ambulansına taşınan Osman Dudunalı hastaneye kaldırıldı.

Kayıp alzheimer hastası 30 saat sonra ormanda bulundu

Kayıp alzheimer hastası 30 saat sonra ormanda bulundu

Kayıp alzheimer hastası 30 saat sonra ormanda bulundu

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