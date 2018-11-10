Kayıp bahçıvanın cesedi köşkün kuyusundan çıktı

Sarıyer Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi'nde bulunan köşkte 14 yıldır bahçıvanlık yapan Recep Çeliker'e (57)'dan dünden beri haber alamıyordu. Yakınları, Recep Çeliker hareketsiz halde bahçedeki yaklaşık 15 metrelik boş su kuyusunda farketti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Çeliker'e ulaştı. Kuyudan çıkarılan Recep Çeliker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Recep Çeliker'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Bu arada olayın gerçekleştiği köşkün hemen yanındaki yalının ünlü dizelere ev sahipliği yaptığı öğrenildi.







