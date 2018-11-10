taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Kayıp bahçıvanın cesedi köşkün kuyusundan çıktı

İstanbul Sarıyer'de bir köşkte çalışan bahçıvanın cesedi su kuyusunda bulundu.

DHA | 10.11.2018 - 19:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sarıyer Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi'nde bulunan köşkte 14 yıldır bahçıvanlık yapan Recep Çeliker'e (57)'dan dünden beri haber alamıyordu. Yakınları, Recep Çeliker hareketsiz halde bahçedeki yaklaşık 15 metrelik boş su kuyusunda farketti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Çeliker'e ulaştı. Kuyudan çıkarılan Recep Çeliker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Recep Çeliker'in cansız bedeni  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Polis olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Kayıp bahçıvanın cesedi köşkün kuyusundan çıktı

Bu arada olayın gerçekleştiği köşkün hemen yanındaki yalının ünlü dizelere ev sahipliği yaptığı öğrenildi.

Kayıp bahçıvanın cesedi köşkün kuyusundan çıktı

Kayıp bahçıvanın cesedi köşkün kuyusundan çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

357
Başkan Erdoğan : 7 şehidimiz var

Başkan Erdoğan : 7 şehidimiz var

90
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gitti

122
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

243
Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

48
Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

781
46 Anıtkabir daha vardı

46 Anıtkabir daha vardı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM