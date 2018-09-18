taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.37585
Euro
7.4413
Altın
1198.21
Borsa
94886.87
Gram Altın
245.168

Kayıp çobanın cesedini annesi buldu

Tokat Erbaa'da dün kaybolan çoban Yavuz Kayabaşı'nın cesedini bulan annesi Sebiha Kayabaşı oldu.

DHA | 18.09.2018 - 19:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Erbaa'da keçi çobanlığı yapan ve bekar olan Yavuz Kayabaşı (27), dün sabah hayvanlarla birlikte gittiği araziden geri dönmedi.

AİLESİ ARAMAYA ÇIKTI

Kendisinden haber alamayan ailesi araziye çıkarak genci aramaya başladı. Dün yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sona erdiren aile sabah saatlerinde Yavuz Kayabaşı’ın güttüğü keçileri buldu.

Kayıp çobanın cesedini annesi buldu

CESEDİNİ ANNESİ BULDU

Anne Sebiha Kayabaşı ise oğlunun hayvanları otlatmak için sıklıkla gittiği alanları taramaya devam etti. Akşam saatlerinde anne Kayabaşı, Üç Tepeler mevkiindeki ormanlık alanda oğlunu hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Kayıp çobanın cesedini annesi buldu

YARA İZİNE RASTLANMADI

Annenin seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Kayabaşı’ın öldüğünü belirledi. Vücudunda her hangi bir yara izine rastlanmazken, sadece baş kısmında küçük bir hasar olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayabaşı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kayıp çobanın cesedini annesi buldu

Kayıp çobanın cesedini annesi buldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

150
EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

301
Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

440
Uçak kazasına devletten ilk tepki Peskov'dan: Kaygılıyız

Uçak kazasına devletten ilk tepki Peskov'dan: Kaygılıyız

168
Galatasaray-L.Moskova maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray-L.Moskova maçı muhtemel 11'leri

70
Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

45
Saldırı hazırlığındaki teröristler görüntülendi

Saldırı hazırlığındaki teröristler görüntülendi

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM