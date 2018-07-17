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Kayıp engelli kıza tecavüz iddiası: 9 gözaltı

Çanakkale'de, çerez almaya gidip ortadan kaybolan ve polis tarafından bulunan zihinsel engelli genç kız, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

DHA | 17.07.2018 - 08:25..
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Çan'da yaşayan 22 yaşındaki G.U., 4 Temmuz günü çerez almak için evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. G.U., önceki gün Eskişehir'de polisler tarafından bulundu ve haber verilmesiyle gelen annesi S.U.'ya teslim edildi.

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiası: 9 gözaltı

ANNESİNE BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

G.U., evden çıktıktan sonra rahatsızlanması üzerine yanında duran tır ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri annesine anlattı. Anne S.U. da kızını alıp İnegöl'de jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu.

Uzman eşliğinde karakolda ifade veren G.U., İnegöl'de kırsal mahallede dolaşırken yanına gelen bir kişinin kendisini araca bindirdiğini ve ormanlık alanda bir hayvan çiftliğindeki barakaya götürerek tecavüz ettiğini ileri sürdü. G.U., daha sonra bu kişinin arkadaşlarının da kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiası: 9 gözaltı

İFADE VERİRKEN FENALAŞTI

Kimse olmadığı sırada barakadan kaçtığını anlatan G.U., otostop çekerek önce Kütahya'ya, buradan da trenle Eskişehir'e gittiğini söyledi. İfadesi sırasında fenalaşan G.U., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi.

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiası: 9 gözaltı

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın yaptığı çalışmalar sonunda G.U.'yu aracıyla barakaya götürüp tecavüz ettiği ileri sürülen C.Y. ile arkadaşları E.G., T.G., U.C., E.C., M.K., A.Y., İ.K. ve S.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerden birisinin, barakadan kaçan kızı yolda görüp aracına aldığı ve baraj mevkisine götürerek tekrar tecavüz ettikten sonra yol kenarında bıraktığı iddia edildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiası: 9 gözaltı



Kayıp engelli kıza tecavüz iddiası: 9 gözaltı



Kayıp engelli kıza tecavüz iddiası: 9 gözaltı

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