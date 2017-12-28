Kayıp genç kız otogarda bulundu

Afrika seyahatinde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül'ün KHK eleştirisini "üzücü" olarak nitelendirdi. Erdoğan, Arınç'ın retweetleriyle konunun farklı bir yere taşındığına dikkat çekti

Türkiye ile Sudan'ın yakınlaşması hakkında konuşan Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, gelişmelerin faturasını ödemeye hazır oldukların dile getirdi.

Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Fikstürden dolayı kupa maçlarında konsantrasyon eksikliğinin yaşandığını belirten Kocaman, "TFF'nin ilgili birimleri çözüm bulmalı" dedi.

7 Aralık'ta gözaltına alınan ve İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu.

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2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılında yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak. Emekli memurlar ise en az 1.964 lira alacak.