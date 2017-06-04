Kayıp Hatice'yi öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Soner Aktaş savcılıktaki ifadesinde, Fadime Taşkın ile ilişkisi olduğunu, kızı Hatice'yi de bu ilişkiyi öğrendiği için öldürdüğünü öne sürdü. Aktaş, Fadime Taşkın'ın da buna rıza gösterdiğini ileri sürdü.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü Hatice Taşkın'ı köydeki evine çağırdığını kaydeden Soner Aktaş, kiraladığı araç ile kendisini gezdirme bahanesiyle götürüp, Senirkent bölgesinde dağlık bir alanda boğarak öldürdüğünü anlattı.

MALLARI SATMIŞ

Cinayeti işlemesinin ardından Soner Aktaş'ın Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi’ne bağlı Oynağanlı Köyü’ndeki tüm mal varlığını sattığı ortaya çıktı. Soner Aktaş’ın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

ARAÇ GPRS'İ ELE VERDİ

Afyonkarahisar Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı titiz araştırma sonucu, Hatice Taşkın'ın cesedinin bulunduğu yer, Soner Aktaş'ın kiraladığı aracın GPRS kayıtlarından bulundu. Isparta Senirkent sınırları içerisindeki dağlık bölgede aracın bir süre park halinde bulunduğu kayıtlara ulaşan Şuhut jandarma ekiplerinin, sorguda GPRS kayıtlarını sordukları, Soner Aktaş’ın suçunu itiraf ederek, cesedin bulunduğu bölgeyi göstermek zorunda kaldığı kaydedildi.

TUTUKLANDI

Soner Aktaş işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğun kasten ve tasarlayarak öldürülmesi’ suçundan tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.