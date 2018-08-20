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Kayıp ilanı verilen genç kızın Aydın'a gittiği ortaya çıktı

Bursa Gemlik'te evden çöp atmak için çıkıp 9 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Cansel Sezer evine döndü. Babası ise; "Kızım Aydın'a gitmiş, haberleri görünce geri döndü" diye konuştu.

DHA | 20.08.2018 - 17:29..
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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinden iki ay önce ailesiyle birlikte Gemlik ilçesine taşınan Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu Cansel Sezer, 10 Ağustos sabahı çöp dökmek için evden ayrıldı.

BABA, KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Cansel’in ailesi arkadaşına gitmiş olabileceğini düşünerek akşama kadar bekledi. Anne Emel Sezer, kızı eve gelmeyince durumu bir fabrikada çalışan eşi Saffet Sezer’e bildirdi. 3 çocuk babası Saffet Sezer, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kızı Cansel Sezer ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp ilanı verilen genç kızın Aydın'a gittiği ortaya çıktı

"KAVUŞMA BİZE ÇİFTE BAYRAM OLDU"

Dün kayıp haberi yapılan Cansel’in babası Saffet Sezer, kızının haberleri görünce akşam saatlerinde kendilerini ardığını belirterek, “İki kız arkadaşıyla beraber Aydın’a gitmiş. Bunları anlattı ve en kısa zamanda da eve döneceğini söyledi. Bugün de eve döndü, endişeli bekleyişimiz sona erdi. Bu kavuşma bizim için çifte bayram oldu” dedi.

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