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Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu

Akyazı ilçesinde gezmek için evden çıktıktan sonra kaybolan Muazzez Gürcan(58)yarım metre karın olduğu Davlumbaz Yaylası'nda bulundu.

24.04.2017 - 01:33
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Akyazı Dokurcun Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Muazzez Gürcan dün öğle saatlerinde gezmek istediğini söyleyerek dışarıya çıktı. Davlumbaz Yaylası'na giden Muazzez Gürcan kayboldu.

Ailesi sabah saatlerinde Muazzez Gürcan'ın eve dönmediğini polise bildirdi. Bölgeye kısa süre içinde hareket eden UMKE, AFAD, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri Gürcan'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı.

Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu

YAYLADA BİR EVİN ÖNÜNDE BULUNDU

Ekipler, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı yaylada paletli araçlarla 5 saat boyunca arama yaptı. Muazzez Gürcan akşam saatlerinde yaylada bir evin önünde bulundu. UMKE ekiplerince sağlık kontrolü yapılan Muazzez Gürcan paletli araca bindirilerek 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muazzez Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu
Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu
Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu
Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu
Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu
Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu

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