Kayıp kadın 2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu

Akyazı Dokurcun Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Muazzez Gürcan dün öğle saatlerinde gezmek istediğini söyleyerek dışarıya çıktı. Davlumbaz Yaylası'na giden Muazzez Gürcan kayboldu.

Ailesi sabah saatlerinde Muazzez Gürcan'ın eve dönmediğini polise bildirdi. Bölgeye kısa süre içinde hareket eden UMKE, AFAD, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri Gürcan'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı.

YAYLADA BİR EVİN ÖNÜNDE BULUNDU

Ekipler, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı yaylada paletli araçlarla 5 saat boyunca arama yaptı. Muazzez Gürcan akşam saatlerinde yaylada bir evin önünde bulundu. UMKE ekiplerince sağlık kontrolü yapılan Muazzez Gürcan paletli araca bindirilerek 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muazzez Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.













