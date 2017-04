Samsun'da esnaf olan 58 yaşındaki Şemseddin Akdaş, "Çirkin" adını verdiği kaybolan kargasını esnaf arkadaşlarıyla sokak sokak arıyor. Yabancılar Çarşısı'nda iş yeri bulunan Şemseddin Akdaş, 3 yıl önce yuvasından düşen ve kedilerin saldırısına uğrayan karga yavrusunu dükkanında beslemeye başladı. "Çirkin" ismini verdiği kargaya adeta bir bebek gibi bakarak iyileştiren Akdaş, evcilleşmesinin ardından kargayı bir daha bırakmadı.

"HER YERDE ONU ARIYORUZ"

Bir ay kadar önce Çirkin'i yine dükkanın önüne bıraktığını belirten Akdaş, her zaman dolaşıp döndüğünü ama bu sefer dönmediğini dile getirdi. Kargasının çalındığını düşündüğünü vurgulayan Şemseddin Akdaş, "Kim götürmüşse getirsin. Getirene 2 bin lira ödül vereceğim. Her yerde onu arıyoruz. Her gün motosiklet ile işe gelirken giderken parklara, sahile bakıyorum. Çirkin'i çok özledim." diye konuştu.