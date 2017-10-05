Kayıp kız, 4 ay sonra bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan lise öğrencisi D.P., iddiala göre, zorla evlendirilmek istenince geçen Haziran ayında evden kaçtı.

Aile, aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Aile, bu arada özel bir televizyon kanalındaki D.P. ile ilgili yapılan yayına bağlandı.

ADANA'DA BULUNDU

Aile, yayında kızlarının Adana'da bir arkadaşının yanında olabileceğini öyledi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Amirliği görevlileri, kızın Adana'da olduğunu belirleyip buldu.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kız, ifadesinde, "Ailem beni zorla evlendirmek istedi." dedi.

Daha sonra aileye haber veren polis, genç kızı ailesine teslim etti. Gözyaşları içinde kızlarına sarılan anne Songül P. ile baba Ali P. kızlarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını söyleyerek evlerinin yolunu tuttu.

ESKİ NİŞANLISI SERBEST BIRAKILDI

Genç kızın yanında bulunduğu adı açıklanmayan eski nişanlısı ise kız ve ailesi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.