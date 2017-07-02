Kayıp madencinin cesedi denizde bulundu

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde, tekneyle denize açılan balıkçılar, açıkta bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, yarı çıplak haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

3.5 AY ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Cesedin üzerinde yapılan aramada İlhan Çelik’e ait bir kimlik, kredi kartları ve fotoğraflar çıktı. Araştırmada, İlhan Çelik’in yaklaşık 3.5 ay önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu maden işçisi olduğu tespit edildi.

REFERANDUMDA OY KULLANDIKTAN SONRA YOLA ÇIKMIŞTI

Çelik’in geçen 16 Nisan'da yapılan referandumda oy kullanmak için Zonguldak’a geldiği, daha sonra ise ailesine, Manisa'nın Soma İlçesi'ne döneceğini belirterek evden ayrıldığı belirtildi.

İlhan Çelik'in cenazesi, olay yerine yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.





