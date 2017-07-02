taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Kayıp madencinin cesedi denizde bulundu

Zonguldak'ta Manisa'nın Soma İlçesi'ne gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İlhan Çelik'in cesedine ulaşıldı.

02.07.2017 - 02:25
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kayıp madencinin cesedi denizde bulundu

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde, tekneyle denize açılan balıkçılar, açıkta bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, yarı çıplak haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

3.5 AY ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Cesedin üzerinde yapılan aramada İlhan Çelik’e ait bir kimlik, kredi kartları ve fotoğraflar çıktı. Araştırmada, İlhan Çelik’in yaklaşık 3.5 ay önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu maden işçisi olduğu tespit edildi.

Kayıp madencinin cesedi denizde bulundu

REFERANDUMDA OY KULLANDIKTAN SONRA YOLA ÇIKMIŞTI

Çelik’in geçen 16 Nisan'da yapılan referandumda oy kullanmak için Zonguldak’a geldiği, daha sonra ise ailesine, Manisa'nın Soma İlçesi'ne döneceğini belirterek evden ayrıldığı belirtildi.

İlhan Çelik'in cenazesi, olay yerine yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kayıp madencinin cesedi denizde bulundu

Kayıp madencinin cesedi denizde bulundu

İlginizi Çekebilir
Aydın'da bir kişi motosikletini yaktı
Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, trafik uygulaması sırasında cebinden çıkardığı çakmakla motosikletini ateşe verdi.
Adana'da tarla kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Adana Kozan'da tarla kavgasında konuşma engelli 1 kişi hayatını yitirdi.
Saman yüklü kamyon kül oldu
Denizli Pamukkale'de saman yüklü bir kamyon seyir halindeyken yanmaya başladı, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yılandan korkan genç kız öldü
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yılandan korkup bayılan 19 yaşındaki Güler Akbulut, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

272
Katar: Türk üssünü kapatmayız

Katar: Türk üssünü kapatmayız

0
Edirne'de rahatsızlanan 14 asker hastaneye kaldırıldı

Edirne'de rahatsızlanan 14 asker hastaneye kaldırıldı

0
Aydın'da bir kişi motosikletini yaktı

Aydın'da bir kişi motosikletini yaktı

0
Kayıp madencinin cesedi denizde bulundu

Kayıp madencinin cesedi denizde bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM