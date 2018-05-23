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Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu

2014'te kaybolan ve ocak ayında tekrar arama çalışmaları başlayan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için tüm çalışmalar durdurulacak.

AA | 23.05.2018 - 18:41..
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Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs'ta durdurulması kararı aldıklarını söyledi.

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak'ta tekrar başlamıştı.

2014'DE HİNT OKYANUSU'NDA KAYBOLMUŞTU

Varılan anlaşmaya göre, uçağın enkazının 90 gün içerisinde bulunması durumunda Malezya'nın şirkete 70 milyon dolar ödemesi kararlaştırılmıştı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

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