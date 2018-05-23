Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu

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Savaş sirenleri iftar için çalıyor

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İnce ve Fakıbaba'nın mazot polemiği

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1 Büyükada'ya 100 polisle uyuşturucu operasyonu Büyükada başta olmak üzere İstanbul'un tüm Adalar'ına düzenlenen narkotik operasyonda, aranan 2 şüpheli yakalandı.

2 Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, 300 milyon dolar değerindeki Ocean Victory ile bugün Bodrum'a geldi.

3 Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı Dolar ve eurodaki sert yükseliş nedeniyle Merkez Bankası harekete geçti. Merkez faiz oranını 13,5'ten 16,5'e yükseltti.

4 Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu Aydın Büyük Menderes Nehri'nde telef olan balıkları yiyen martılar öldü.

5 İdlib’den Kudüs ve Gazze’ye grafitili destek İdlib iline bağlı Binniş ilçesinde yaşayan Esmer, yıkıntılar içinde sağlam kalmış duvarlara Filistin halkının direnişini resmediyor.

6 Şenol Güneş'in Gökhan Töre kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1.5 sezondur yeşil sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'nin takımda kalmasını istedi.