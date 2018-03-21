Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

4 yıldır Malezya Hava Yolları'na ait Boeing 777-200ER tipi yolcu uçağına ne olduğu bilinmiyor. Kuala Lumpur'dan Pekin seferi için havalanan uçaktan bir daha haber alınamamıştı. Yeni bir iddiaya göre, uçak uydu görüntülerinde ortaya çıktı.



ARAŞTIRMACI MCMAHON'DAN KURŞUN İZLERİ İDDİASI Kaza araştırmacısı McMahon, 4 yıldır nerede olduğu bilinmeyen Malezya uçağunu Google Maps'de bulduğunu söyledi. Bununla da kalmayan McMahon, uçağın üzerinde kurşun izlerinin olduğunu iddia etti. McMahon'un Google Maps'de bulduğu ve 2014 yılında çekildiği anlaşılan görüntülere dayandırdığı iddialarına göre kayıp uçak, Hint Okyanusu'ndaki Round Adası yakınlarına düştü.

"KURŞUN İZLERİNDEN DOLAYI MI SIR OLDU?" ​Google Maps'de yer alan bu kazaya ait görüntüleri de paylaşan Peter McMahon, ayrıca uçakta birçok kurşun izinin bulunduğunu ve bugüne kadar kazanın aydınlatılamamış olmasının sebebinin de bu kurşun izlerinden kaynaklanabileceğini iddia etti.