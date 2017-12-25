taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.569
USD
3,8075
EURO
4,5218
ALTIN
156,07
PETR
65,0200

Kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu

Antalya Alanya'da 3 gündür kayıp olan Alzeheimer hastası 84 yaşındaki Rabia Şahiner'in cesedi bulundu.

İHA | 25.12.2017 - 16:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

nine

Alanya’nın kırsalında bulunan İmamlı Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası 84 yaşındaki Rabia Şahiner, geçen cuma günü öğle saatlerinde evinden çıkarak ortadan kayboldu.

CESEDİ BULUNDU

Bulmak için gidebileceği her yeri arayan yakınları bulamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri, yoğun arama çalışması başlattı. Bölgede arama çalışması başlatan jandarma, evinin yakınlarındaki ormanlık alanda, yaşlı kadının cesedine ulaştı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Yapılan ilk incelemede ayağı kayarak düşme sonucu öldüğü tahmin edilen Şahiner’in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Cinayet zanlısı 7 yıl sonra yakalandı
Hakkari'de 7 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan hükümlü, Van'da düzenlenen operasyonda üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.
Cinayet şüphelisi çay içerken yakalandı
Hakkari’de 2010 yılında yaşanan ‘kasten öldürme’ olayının şüphelisi, kahvehanede çay içerken gözaltına alındı.
Elektronik sigara evi yaktı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elektronik sigaranın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı, evdeki 3 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Samsun'da DEAŞ operasyonu
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Irak ve Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

137
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

198
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

77
Everton Cenk Tosun'u istiyor

Everton Cenk Tosun'u istiyor

49
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

135
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

61
Gemlik ilçesi taşınıyor

Gemlik ilçesi taşınıyor

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM