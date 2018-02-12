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Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu

Aksaray'da ailesi tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan adam, barajda boğulmuş bulundu.

DHA | 12.02.2018 - 10:21..
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Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya köyü yakınlarında oturan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde taşeron işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Ahmet Karaca, geçen cuma günü işe gitti, bir daha geri dönmedi.

Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu

Ailesi ve yakınları ile jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Karaca'nın montu Mamasın Barajı kenarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, AFAD'a bağlı dalgıçlar çağrıldı. Yapılan çalışmayla Karaca'nın cesedi suda bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu

Karaca'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu

Jandarma, Karaca'nın cinayete mu kurban gittiği, yoksa boularak mı öldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu



Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu

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