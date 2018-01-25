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'Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi' 103. sayısıyla

'Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi' 103. sayısında birbirinden güzel öyküler yer alıyor.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 09:46..
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Her ay farklı temada yazılan fantastik, bilimkurgu, steam-punk, korku-gerilim, polisiye gibi alt türlerde kaleme alınmış öyküleri sayfalarında ağırlayan Kayıp Rıhtım Öykü Seçkisi Ocak 2018 tarihli yılın ilk sayısında “YETİ”leri ağırladı.

Tüylü, koca ayaklı, devasa efsanelere ev sahipliği yapan Seçki’de bu ay tam 21 öykü okurlarını bekliyor! “Yeti” temalı Seçki’nin illüstrasyonu, oldukça heyecan verici bir isimden, Sümeyye Kesgin’den geldi. “Yeti” temalı öyküleri buradan okumanız mümkün:

'Kayıp Rıhtım Aylık Öykü Seçkisi' 103. sayısıyla

W: https://oykuseckisi.com/sayi-103-yeti-oykuleri/ F: http://www.facebook.com/oykuseckisi T: http://www.twitter.com/oykuseckisi

Gelecek ayın teması ise “Astronot” olarak duyuruldu. Bu temadaki öykülerinizi 17 Şubat 2018’e kadar [email protected] adresine gönderebilirsiniz!

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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