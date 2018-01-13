Kayıp şahıs göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

Güzelçamlı Milli Park sahilinde denetim faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, E.B. adına kayıtlı bot ile denize açılmak üzere olan 27 göçmen ve 1 organizatörü yakaladı. Yakalanan göçmenlerden parmak izi veri tabanında farklı kimlik bilgisi olduğu tespit edilen 15’ine yalan beyanda bulunmaktan işlem yapıldı.

Olayda organizatör olan ve kendisini Suriye uyruklu K.A. olarak tanıtan şüpheliyle ilgili olarak yapılan araştırma sonucu şüphelinin gerçek isminin Kadir Y. olduğu ve İzmir Emniyet Müdürlüğünce kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi.

Yakalanan 27 göçmen Aydın İl Göç İdaresine sevk edilirken, organizatör K.Y. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Bot sahibi E.B.’nin yakalanması içinde çalışmalara devam edildiği bildirildi.



