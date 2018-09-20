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Kayıp Sedanur sazlıkta tekrar arandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 5 gün önce kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için sazlık alanda tekrar yürütülen arama çalışması tamamlandı.

AA | 20.09.2018 - 20:35..
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Paslı köyünde 5 gün önce meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan kızları Sedanur Güzel'i bulmak için çalışmalar gün boyu sürdü.

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

SAZLIK TEKRAR ARANDI

Köy yakınlarındaki sazlık alan sabah saatlerinde JAK, AFAD ve UMKE ekiplerince tekrar arandı. Aramanın ardından traktörle sazlığın bir kısmı biçildi. Traktörün giremediği alanlarda iş makineleri çalışma yaptı.

Kağızman Belediyesi ve İl Özel İdaresi araçlarıyla gerçekleştirilen çalışmayla sazlık alan tamamen biçildi. Sazlık alanda Sedanur'a yönelik herhangi bir ize rastlanmadı.

Kayıp Sedanur sazlıkta tekrar arandı

DRONE DESTEKLİ ARAMA DEVAM EDECEK

Çalışmaları Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız da izledi.

Köydeki evlerin arandığı, drone desteğiyle arazinin tarandığı çalışmalara yarın devam edilecek.

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