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Kayıp yaşlı adam için tüm ilçe seferber oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar'ın arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

17.01.2017 - 23:26
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Acıpayam’a bağlı Çakır Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar’dan akşamüzeri haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, bunun üzerine arama çalışmalarını başlattı. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına AKUT ve zabıta ekipleri de katıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında Kavaklıdere mevkiinde Mehmet Ali Acar’a ait 20 SA 742 plakalı otomobil ekipler tarafından çamura batmış bir şekilde bulundu. Bunun üzerine yaşlı adamın Dalaman Çayına düşme ihtimaline karşı, arama kurtarma ekipleri, çayın kenarlarında ve içinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Havanın kararması üzerine çalışmalara ara verilirken, Dalaman Çayın içinde detaylı arama yapılmak üzere Muğla’dan deniz arama polisi de yarın çalışmalara katılacak.

Kayıp yaşlı adam için tüm ilçe seferber oldu

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