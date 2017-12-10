Kayısının baklavalı hali

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da şimdiye kadar sabunundan dönerine, cilt güzellik kreminden kebabına her tatta ve platformda değerlendirilen kayısı, bu sefer de baklava ile birlikte ağızları tatlandırıyor.

SIRADAN OLMAK İSTEMEDİ

Malatyalı Hatice Dönmez, KOSGEB Girişimcilik Destekleme Projesi’nden aldığı destek ile yeni bir pastahane açtı. Dönmez, küçük yaşlarda yapmaya başladığı tatlılarını artık profesyonel ortamda müşterileri ile buluşturmaya başladı. Girişimci Hatice Dönmez, farklı lezzetlere imza atarak işletmesini sıradan bir pastahane olmanın da ötesine geçirmek için harekete geçti. Malatya’ya özgü bir lezzet için kolları sıvayan Dönmez, ‘kayısı baklavası’ yaptı.

YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Daha önce de cevizli baklavasıyla ‘Geleneksel Yemek Yarışması’nda başarı sertifikası alan Dönmez, kayısı baklavası ile de Tüm Aşçılar ve Konfederasyonu tarafından düzenlenen ‘Malatya’nın Hünerli Elleri Yarışıyor’da birinci oldu.

TADANLAR ÇOK BEĞENİYOR

Malatya’nın meşhur kayısısını baklavaya katarak yeni bir tat ortaya çıkardığını belirten Hatice Dönmez, “Nasıl bir Antep’te fıstık ön plana çıkarılıyorsa, biz de Malatya’da kayısıyı ön plana çıkartalım dedik. Çok da iyi oldu. Tamamen kendi üretimimiz olan kayısılı baklavayı, herkes çok beğeniyor” dedi.