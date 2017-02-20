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Kayıt dışı elektrikle mücadele tam gaz devam ediyor

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, "Kayıt dışı kullanım ile mücadele bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek" dedi

20.02.2017 - 15:30
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, Dicle bölgesinde kayıt dışı elektrik kullanımının yüzde 75 seviyesinde olduğu ve bu durumun düzeltilerek hizmet kalitesinin artırılmasına çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Karagüzel, bölgede kayıt dışı elektrik kullanımını engellemek için çeşitli projelerin geliştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

2017'DE 12 BİN 300 ABONE HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

"Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde hem kayıt dışı kullanımı hem de elektrik kesintilerini sona erdirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle, 'Örnek Köy' projesinin kayıt dışı ile mücadelede etkili olmasını bekliyoruz. Kayıt dışı ile mücadele çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek.

2017’ye girdiğimiz ilk günden bu yana bölge genelinde gerçekleştirilen denetimler sırasında kayıt dışı elektrik kullanmaktan dolayı 12 bin 300 abone hakkında işlem yapıldı.

2016’nın 45 günlük aynı döneminde de yine kayıt dışı kullanmaktan dolayı 14 bin abone hakkında işlem yapılmıştı.’’

KAYIT DIŞI KULLANIM

DEDAŞ'ın yürüttüğü "Örnek Köy" projesine dahil olan yerleşim alanlarında, sayaçlar direk üzerinde toplandığı için kayıt dışı kullanım sıfırlanıyor. Şebekesi yenilenen bu yerleşim alanlarında kayıt dışı kullanım olmadığı için elektrik kesintisi de tamamen ortadan kalkıyor.

Söz konusu projeye dahil olmak isteyen çok sayıda köy ve mahallenin bulunduğu belirtilirken, bu yerleşim birimleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

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