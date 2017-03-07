Kaymakam Safitür'ün babasından Kılıçdaroğluna ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Sakarya'da partisinin spor salonunda düzenlediği toplantıya katılacak. Kılıçdaroğlu, Sakarya'da şehit ailelerini de ziyaret etmek istedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk, yerel yayın yapan bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebini geri çevirdiğini söyledi.

EVET OYU VERECEĞİNİ SÖYLERSE KABUL EDERİM

Asım Safitürk görüntülü açıklamasında, "Sen hayır diyorsun ondan sonra beni ziyarete geliyorsun. O nasıl olur. Hiç gelmesin. Referandumda evet oyu vereceğini söylerse kabul ederim" dedi.