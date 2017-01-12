Kaymakama suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda PKK'lı terörist Ş.T'nin, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen kaymakama yönelik suikast için kente geldiği ve keşif yaptığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen takip sonucu söz konusu teröristin merkez Yenişehir ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

TESLİM OLMAYINCA ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist Ş.T. etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde Glock marka tabanca ve sahte kimlik bulundu.