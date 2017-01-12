taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
79.124
USD
3,8648
EURO
4,1171
ALTIN
149,36
PETR
55,2000

Kaymakama suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü

Kayapınar Kaymakamına suikast hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı terörist, düzenlenen operasyonda öldürüldü.

AA | 12.01.2017 - 12:18
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaymakama suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda PKK'lı terörist Ş.T'nin, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen kaymakama yönelik suikast için kente geldiği ve keşif yaptığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen takip sonucu söz konusu teröristin merkez Yenişehir ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

TESLİM OLMAYINCA ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist Ş.T. etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde Glock marka tabanca ve sahte kimlik bulundu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

103
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı

Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı

355
TBMM kürsüsünün son hali

TBMM kürsüsünün son hali

123
Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

67
Enis Berberoğlu’yla Bozdağ’ın görüşmesi görüntülendi

Enis Berberoğlu’yla Bozdağ’ın görüşmesi görüntülendi

51
Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

170
Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM