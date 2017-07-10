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Kaymakama terör saldırısına vatandaşlardan tepki

Siirt'in Baykan ilçesinde vatandaşlar, Kaymakam Mehmet Kocabey'e saldırı düzenleyen terör örgütü PKK'yı lanetledi.

10.07.2017 - 15:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar, kaymakamlık önünde bir araya geldi.

Vatandaşlar, Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kocabey'e yönelik 7 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

"KAHROLSUN PKK" SLOGANLARI ATILDI

"Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, saldırıdan yara almadan kurtulan Kaymakam Kocabey için dualar eşliğinde kurban kesti. Kocabey, buradaki konuşmasında, saldırının tüm Baykan halkına yapıldığını söyledi.

Kaymakama terör saldırısına vatandaşlardan tepki

"BİZ BİR ÖLSEK DE BİN DİRİLİRİZ"

Bu tür hain saldırılar karşısında yılmayacaklarını, terörün karşısında daha kararlı duracaklarını dile getiren Kocabey, "Bu canilerle mücadele kararlılıkla devam edecek. Ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kasteden bu hainlere verilecek en güzel cevap, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektir. Biz bir ölsek de bin diriliriz." dedi.

"HİÇBİRİMİZİ YILDIRAMAZLAR"

Kocabey, ilçedeki vatandaşları kardeşleri gibi gördüklerini, kendilerini Baykanlı hissettiklerini ifade etti. Ülkede 30 yıldır terör saldırıları yaşandığını belirten Kocabey, "Bu ve buna benzer çok sayıda hadise yaşandı, yaşanıyor. Şehitler veriyoruz. Yaptıkları bu haince saldırıyla bizi bu yoldan döndüreceklerini zannediyorlar. Burada daha da fazla çalışacağız inşallah. Hiçbirimizi yıldıramazlar." diye konuştu.

Kaymakama terör saldırısına vatandaşlardan tepki

Saldırı nedeniyle herkese "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kocabey, terörün kardeşlik ile birlik ve bütünlüğe hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini vurguladı. Kocabey, Baykan halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra vatandaşlar, Kocabey'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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