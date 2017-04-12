taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.905
USD
3,6977
EURO
3,9229
ALTIN
151,36
PETR
56,2300

Kaymakamın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Selçuk İlçesi Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın içinde bulunduğu otomobil, kavşakta otomobille çarpıştı.

12.04.2017 - 06:48
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaymakamın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün akşam saatlerinde Belevi Kavşağı'nda meydana geldi. Kaymakam Ayhan Boyacı, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'deki programına katılmak için Selçuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait otomobille yola çıktı.

KAYMAKAM AĞIR YARALANDI

Hakan Parlatan yönetimindeki 33 V 4343 plakalı araç, Tire yönünden gelen Ömer Ö. yönetimindeki 35 Z 2383 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ömer Ö. yaşamını yitirdi, Kaymakam Boyacı ile Parlatan ağır yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Kaymakam Boyacı ve Hakan Parlatan, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kaymakam Boyacı Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Parlatan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ömer Ö.'nün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

205
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

29
Ninova Muhafızları Musul'da güvenliği sağlayacak

Ninova Muhafızları Musul'da güvenliği sağlayacak

4
Yılın otomobili Renault Megane Sedan seçildi

Yılın otomobili Renault Megane Sedan seçildi

22
Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

7
Fransa'da OHAL kapsamında cami kapatıldı

Fransa'da OHAL kapsamında cami kapatıldı

7
Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM