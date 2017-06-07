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Kaynak Holding yöneticilerine FETÖ operasyonu

Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

07.06.2017 - 06:40
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Kaynak Holding yöneticilerine FETÖ operasyonu

Uzun yıllar Fethullahçı Terör Örgütü'nün kontrolünde kalan ve 2015 yılında yönetimine kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

128 ŞÜPHELİ

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre Başsavcı Fehmi Tosun koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şıbe Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında Kaynak Holding'in 19 şirket, 1 vakıf ve 1 dernek yöneticilerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İŞTE SUÇLAMALAR

'Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek', 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak', 'Terörizmin Finansmanı', 'Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak' ve 'Kara Paranın Aklanması'suçları çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamındaki operasyonda, 103 adrestede hakimlik kararı ile arama başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin Kaynak Holding ve bünyesindeki şirketlerin FETÖ dönemindeki yöneticileri oldukları öğrenildi.

DELİLLERE EL KONULDU

Sabahın ilk saatlerinde şüphelilere ait adreslere giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirdi. Adreslerdeki dijital ve evrak niteliğindeki tüm delillere el konuldu.

7 İLDE AYNI ANDA

Operasyon İstanbul dahil 7 ili kapsarken 14 şüphelinin başka suçlardan tutuklanmak suretiyle cezaevinde olduğu, 11 şüphelinin ise yurtdışında bulundukları belirlendi. Yurtdışında bulunan isimlerin daha önceden haklarında yine Kaynak Holding ile ilgili başka suçlardan dava açılmış ya da işlem yapılmış kişiler oldukları bildirildi.

YENİ RAPOR

Başsavcılığın, Kaynak Holding ile ilgili Dosyaya yeni ulaşan önemli bir dijital rapor ve MASAK çalışması üzerine uzun süredir çalışması süren bu operasyon için düğmeye bastığı öğrenildi.

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