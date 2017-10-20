Kaynak Holding'e yönelik 2. dalga operasyonu

Afyonkarahisar'da tur otobüsü ile TIR çarpıştı: 23 yaralı

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Uzmanlar uyardı: Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin

Uzmanlar, yaşlıların aktifliğe teşvik edilmesi gerektiğini, toplu taşımalarda ayakta seyahat etmelerinin iyi bir egzersiz olduğunu söyledi.