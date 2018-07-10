Kaynana gelinini aldatırken yakaladı

Kocaeli'de 3 çocuk annesi A.S., erkek arkadaşı N.Ş.K ile uygunsuz halde kayınvalidesine yakalandı. Çıplak halde kaçan K., mahalleli tarafından darbedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, görevi eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan devraldı.

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Müteahhite kızdı, intihara kalkıştı

Karabük'te bir müteahhitin aynı daireyi birden çok kişiye satması nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden 24 yaşındaki Musa K. binanın çatısına çıktı. Polis, 1 saat sonra Musa K.'yı indirebildi.