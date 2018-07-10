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Kaynana gelinini aldatırken yakaladı

Kocaeli'de 3 çocuk annesi A.S., erkek arkadaşı N.Ş.K ile uygunsuz halde kayınvalidesine yakalandı. Çıplak halde kaçan K., mahalleli tarafından darbedildi.

DHA | 10.07.2018 - 21:36..
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Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda, hastanenin hasta kabul bölümünde çalışan, evli ve 3 çocuk annesi A.S., N.Ş.K. ile sevgili oldu.

ÜSTÜNE ARABA SÜRDÜLER

A.S., evine gelen N.Ş.K. ile ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesine yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu.

Kayınvalidenin bağırışları üzerine gelen mahalleli, durumu öğrenince N.Ş.K.'yi sokak ortasında tekme tokat dövmeye başladı. Çıplak haldeki N.Ş.K., öfkeli kalabalığın elinden kurtulup, kaçmak isterken, mahalle sakinlerinden biri aracını üzerine sürdü.

Kaynana gelinini aldatırken yakaladı VİDEO

Kaynana gelinini aldatırken yakaladı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı halde yere yığılan N.Ş.K.'nin çevresi, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince sarıldı. Polisler, mahallelinin N.Ş.K.'ye yeniden saldırmasını engelledi. Çağrılan sağlık görevlileri, N.Ş.K.'nin üzerine havlu sarıp, ambulansa bindirdi. İstanbul'da hastaneye götürülen N.Ş.K.'nin tedaviye alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynana gelinini aldatırken yakaladı

Kaynana gelinini aldatırken yakaladı

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