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Kaynanalar dizisinin usta sanatçısı Sevda Aydan hayatını kaybetti

Opera sanatçısı, oyuncu ve ressam Prof. Dr. Sevda Aydan, İzmir’deki Alsancak Devlet Hastanesi’nde 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 12:47..
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Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle yıldızı parlayan opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan, bu sabah saatlerinde, İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aydan’ın cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynanalar dizisinin usta sanatçısı Sevda Aydan hayatını kaybetti

SEVDA AYDAN KİMDİR

1930’da İstanbul’da doğan Sevda Aydan Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra Ankara Devlet Operası’nda Traviata operasında çalışmaya başladı. Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı.

1962’de Rusya’nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Bakü operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. Ankara Devlet Operası’ndan ayrıldıktan sonra uzun yıllar çeşitli mekanlarda ‘hafif batı müziği’ alanında şarkılar söyledi.

Sevda Aydan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ve oyuncu Ege Aydan’ın annesi.

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