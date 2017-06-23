Kayınvalidesinden Mustafa Ceceli açıklaması

Şarkıcı Mustafa Ceceli ve Selin İmer aşkına anne Canan İmer’den onay geldi. Kızıyla bir yakınlarının cenazesine katılan Canan İmer, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine konuştu.

"KIZIMA GÜVENİYORUM"

Çiftin aşkını onayladığını söyleyen İmer, “Haklarında her şeyin hayırlısı olsun. Başka bir şey demiyorum. Benim için bir sıkıntı yok, kızıma güveniyorum” dedi.

"GÜZEL VE TERBİYELİ BİR ÇOCUK"

İmer, “Damat adayıyla tanıştınız mı? Size göre nasıl biri?” sorusuna, “Tanıştık tabii ki. Ona da çok güveniyorum. Güzel ve terbiyeli bir çocuk. Allah mutlu, mesut etsin” yanıtını verdi.

Muhabirlerin “Yakın zamanda kız isteme olayı olur mu?” sorusunu ise İmer, “Bakacağız artık, tabii ki olacak” şeklinde cevapladı.