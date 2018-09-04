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Kaynar kazana düşen Suriyeli çocuk öldü

Şanlıurfa Harran'da çamaşır yıkamak için ocakta kaynatılan kazanın içine düşen 2 yaşındaki Suriyeli Ahmet Seleme hayatını kaybetti.

DHA | 04.09.2018 - 15:50..
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Öğle saatlerinde Harran ilçesinin kırsal Tahılalan Mahallesi'nde Suriyeli Fatma Seleme, çamaşır yıkamak için evinin bahçesinde bulunan ocakta su kaynattı.

ÇOCUĞU KAZANA DÜŞTÜ

Bu sırada bahçede oynayan Seleme'nin oğlu Ahmet, ocağın yanından geçerken dengesini kaybedip, kazana düştü. Acılan içinde çığlık atan minik Ahmet'in yardımına annesi koştu, kazandan çıkarıldı.

KURTARILAMADI

Vücudunun büyük bölümünde üçüncü derecede yanıklar oluşan Ahmet Seleme, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak minik Ahmet, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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