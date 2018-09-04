Kaynar kazana düşen Suriyeli çocuk öldü

1 Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam Enflasyon rakamlarının yüzde 17,90'a çıkmasını değerlendiren Erdoğan, "Sıkıntımız söz konusu değil, bunları aşacağız" dedi.

2 Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü PKK'ya destek veren belediyelere atanan kayyumlar, vatandaşı hizmetle tanıştırdı. Bölgede her cadde ve sokağa asfalt döküldü.

3 Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurguladı.

4 Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali 2019'da yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Başkan Erdoğan, MHP ile ittifaka olumlu yaklaşabileceğini söyledi.

5 Deniz Akkaya: Sevgilim benim kanatsız meleğim Eski manken Deniz Akkaya, sevgilisine 'kanatsız meleğim' diye seslendi.

6 Sahte kimliğin sahibi de aranan şahıs çıkınca yakalandı 3 ayrı suçtan aranan E.K., tatil için gittiği otelde yakalanmamak için kimliğini kullandığı ortağının da aranan şahıs çıkması sonucu, yakayı ele verdi.