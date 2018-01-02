Kaynarca-Tuzla Metro ihalesi iptal edildi

Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Metrosu ihalesinden sonra başka bir projenin daha iptal haberi geldi. 1 milyar 613 milyon 815 bin liralık yatırımla inşa edilmesi planlanan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu bugün yayınlanan bir açıklamayla iptal edildi.

İPTAL EDİLDİ

İBB tarafından Alarko'ya bir yazı gönderildi. Bu yazıda projenin iptal edildiği duyuruldu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Alarko tarafından yapılan açıklamada, "Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin % 50 hisseye sahip olduğu ortak girişimin, 14.04.2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile "Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt ettiği, sözleşme bedelinin (KDV hariç) 1.613.815.000 TL olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu. İşveren İdare tarafından faks yoluyla gönderilen yazıda, söz konusu ihalenin iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.