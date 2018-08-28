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Kaynaştırma öğrencilerine bilim projesi

TÜBİTAK'ın desteği ve Uludağ Üniversitesi birliğiyle ortaokul seviyesinde öğrenme güçlüğü çeken ve zihinsel yetersizlik tanısı konulan öğrencilere proje hazırlandı.

AA | 28.08.2018 - 13:11..
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  2. Eğitim

TÜBİTAK tarafından da desteklenen eğitim programına alınan öğrencilerin bilime yönelik merak ve ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik, Sınır Tanımayan Bilim Projesi kapsamındaki eğitim programıyla önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.

Fehim Ferik, fen ve teknoloji uygulamaları dersi müfredatına uygun olarak hazırlanan programın birebir ve gruplar halinde yapılacak etkinliklerle gerçekleştirileceğini anlattı.

Kaynaştırma öğrencilerine bilim projesi

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Özel gereksinimi olan öğrencilerde ufuk açmayı hedeflediklerini belirten Fehim Ferik, "Ekim ayı içinde yapılacak projeyle öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, ekip çalışmasının yanı sıra verilen görevleri yerine getirme sorumluluğu alacak. Programa katılan öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerileri gelişecek. Projenin gerçekleşmesinde, iş birliği içinde olduğumuz Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

SON BAŞVURU 15 EYLÜL

Proje kapsamında, ekim ayı içinde 40 kişilik kontenjanlarla sınırlı iki grup halinde organize edilecek ilk eğitim programı 2-5 Eylül, ikincisi ise 9-12 Eylül'de gerçekleşecek.

Eğitim programına çocuklarını göndermek isteyen veliler, www.sinirtanimayanbilim.com internet adresinden gerekli bilgiyi alabilecek. Başvurular, 15 Eylül'de sona erecek.


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