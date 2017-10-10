Kayseri 1. Kitap Fuarı kültürel ekin ayı olacak

Tarihi Kayseri lisesindeki Milli Mücadele müzesinde düzenlenen tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı'nın 14-22 Ekim tarihleri arasında saat 10.00- 21.00 arasında açık kalacağını söyledi.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER KATILACAK

Çelik, "Kayseri 6 bin yıllık tarihinde de hep ilim merkezi olmuştur. Kentimizde yeni açılacak kütüphanelerle birlikte kitap okuma alışkanlığına teşvik edilmektedir. Bu şehirde kültür, sanat ve spor artsın istiyoruz. Bundan böyle ekim ayları Kayseri'de kültürel açıdan ekin ayları olacak. 1. Kültür Fuarında birbirinden değerli isimleri hem imza günleri hem de söyleşiler için ağırlayacağız." dedi.

"KORSAN YAYINLAR OKUMA ORANINI DÜŞÜK GÖSTERİYOR"

Yazar Kahraman Tazeoğlu, Türkiye'deki okuma oranlarının korsan yayınların yaygın olarak satılmasından dolayı düşük göründüğünü belirtirken, Cansu Canan Özgen'de kitap fuarlarının okurlarla bütünleşmek, göz temasında bulunmak acıçından yararlı olduğunu, bu buluşmaların kitap sevgisi ve okuma aşkını artırdığını söyledi. Kayseri Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'da 1. Kitap fuarını 144 bin ögrenci ile 9 bin 800 ögretmenin gezeceğini, fuara gidip-gelişlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı otobüslerle gerçekleştireceğini dile getirdi.

FUARA KATILACAK İSİMLER

İlk defa düzenlenecek olan kitap fuarına birbirinden önemli isimler okurlarıyla buluşmak için katılacak.

Recep Garip

Nuri Pakdil

Rasim Özdenören

Pelin Çift

Mete Yarar

Hanefi Avcı

Tarık Tufan

İclal Aydın

Hikmet Genç

Ersoy Dede

Selim Tunçbilek

Adem Çaylak

Özcan Ünlü

Aret Vartanyan

Eren Şentürk

Erhan Altunay

Reşat Petek

Yavuz Bahadıroğlu

Necip Tosun

Ufuk Cengiz

Ali Ural

Engin Noyan

Sultan Tarlacı

İlber Ortaylı

Hatice Kübra Tongar

Talha Uğurluer

Yasin Aktay

Beşir Ayvazoğlu

Sinan Akyüz

Nurullah Genç

Sıtkı Aslanhan

Melih Tugtağ

Hayati İnanç

Yusuf Kaplan

Bekir Develi

Sema Maraşlı

Süleyman Özışık

Serdar Tuncer

Şermin Yaşar

Mehmet Ali Bulut

Aşkın Kapışmak

Canan Karatay

Hikmet Anıl Öztekin

Cansu Canan Özgen

Kahraman Tazeoğlu

Sevda Türküsev

Balçicek İlter

Sibel Eraslan

Bahadır Yenişehirlioğlu

Kemal Sayar

Fatih Çıplak

Ahmet Şimşirgil

Bülent Akyürek

Sevil Atasoy

Üstün Dökmen

Sinan Yağmur

Ataol Behramoğlu