Kayseri 1. Kitap Fuarı kültürel ekin ayı olacak

Tarihi Kayseri lisesindeki Milli Mücadele müzesinde düzenlenen tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı'nın 14-22 Ekim tarihleri arasında saat 10.00- 21.00 arasında açık kalacağını söyledi.
BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER KATILACAK
Çelik, "Kayseri 6 bin yıllık tarihinde de hep ilim merkezi olmuştur. Kentimizde yeni açılacak kütüphanelerle birlikte kitap okuma alışkanlığına teşvik edilmektedir. Bu şehirde kültür, sanat ve spor artsın istiyoruz. Bundan böyle ekim ayları Kayseri'de kültürel açıdan ekin ayları olacak. 1. Kültür Fuarında birbirinden değerli isimleri hem imza günleri hem de söyleşiler için ağırlayacağız." dedi.
"KORSAN YAYINLAR OKUMA ORANINI DÜŞÜK GÖSTERİYOR"
Yazar Kahraman Tazeoğlu, Türkiye'deki okuma oranlarının korsan yayınların yaygın olarak satılmasından dolayı düşük göründüğünü belirtirken, Cansu Canan Özgen'de kitap fuarlarının okurlarla bütünleşmek, göz temasında bulunmak acıçından yararlı olduğunu, bu buluşmaların kitap sevgisi ve okuma aşkını artırdığını söyledi. Kayseri Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'da 1. Kitap fuarını 144 bin ögrenci ile 9 bin 800 ögretmenin gezeceğini, fuara gidip-gelişlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı otobüslerle gerçekleştireceğini dile getirdi.
FUARA KATILACAK İSİMLER
İlk defa düzenlenecek olan kitap fuarına birbirinden önemli isimler okurlarıyla buluşmak için katılacak.
Recep Garip
Nuri Pakdil
Rasim Özdenören
Pelin Çift
Mete Yarar
Hanefi Avcı
Tarık Tufan
İclal Aydın
Hikmet Genç
Ersoy Dede
Selim Tunçbilek
Adem Çaylak
Özcan Ünlü
Aret Vartanyan
Eren Şentürk
Erhan Altunay
Reşat Petek
Yavuz Bahadıroğlu
Necip Tosun
Ufuk Cengiz
Ali Ural
Engin Noyan
Sultan Tarlacı
İlber Ortaylı
Hatice Kübra Tongar
Talha Uğurluer
Yasin Aktay
Beşir Ayvazoğlu
Sinan Akyüz
Nurullah Genç
Sıtkı Aslanhan
Melih Tugtağ
Hayati İnanç
Yusuf Kaplan
Bekir Develi
Sema Maraşlı
Süleyman Özışık
Serdar Tuncer
Şermin Yaşar
Mehmet Ali Bulut
Aşkın Kapışmak
Canan Karatay
Hikmet Anıl Öztekin
Cansu Canan Özgen
Kahraman Tazeoğlu
Sevda Türküsev
Balçicek İlter
Sibel Eraslan
Bahadır Yenişehirlioğlu
Kemal Sayar
Fatih Çıplak
Ahmet Şimşirgil
Bülent Akyürek
Sevil Atasoy
Üstün Dökmen
Sinan Yağmur
Ataol Behramoğlu