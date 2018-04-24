taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,1019
EURO
5,0125
ALTIN
175,11
PETR
74,8900

Kayseri Belediyesi'nden telefon bağımlıları için uyarı

Belediye görevlilerince pilot bölgede yere yapıştırılan ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazısı, şimdilik işe yaramış görünmüyor.

DHA | 24.04.2018 - 08:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Evde, işyerinde, okulda, tramvayda, otobüste, yolda yürürken, araç kullanırken ellerinden cep telefonunu düşürmeyen kullanıcılar zaman zaman kaza geçirebiliyor.

Kayseri Belediyesi'nden telefon bağımlıları için uyarı

Bu konuya dikkat çekmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, görevlileri, pilot bölge olarak seçtikleri Cumhuriyet Meydanı tramvay durağının olduğu bölgede yere, ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarısı yapıştırdı.

Kayseri Belediyesi'nden telefon bağımlıları için uyarı

UYARIYI GÖRSELER DE ELLERİNDEN BIRAKMADILAR

Şimdilik sadece bir bölgede kazaların önlenmesi için yapılan çalışmanın, önümüzdeki günlerde şehrin işlek bölgelerinde yaya güzargahlarında da uygulanacağı öğrenildi.

Yazılarını görenlerin kısa süreli şaşkınlık yaşasa da ellerinden telefonu düşürmemeye devam ettikleri görüldü.

Kayseri Belediyesi'nden telefon bağımlıları için uyarı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İzmir’de 29 kaçak göçmen yakalandı
Yunanistan’a bağlı adalara yasa dışı yollardan geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin botunda bebeklerin de bulunduğu öğrenildi.
Çalınan altınların parasını site yönetimi ödeyecek
Evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı ev sahibi, olayda yeterli tedbiri almayan site yönetimini sorumlu tuttu.
Teyze yeğeninin kocasına kaçtı
Adana’da yaşayan ve 2 kez evlenip ayrılan 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm Ç., 21 yaşındaki yeğeni Sevgi S.’nin, Bandırma’da yaşayan kocasına kaçtı.
81 ilde 'Huzurlu Parklar' uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca, çocukların daha güvenli vakit geçirmesi için, Türkiye genelinde 9 bin 283 personelle "Türkiye Huzurlu Parklar-2" uygulaması başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Samsat'ta deprem paniği

Samsat'ta deprem paniği

107
Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

222
Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

25
Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

90
HDP, 1915 olayları için Türkiye'yi suçladı

HDP, 1915 olayları için Türkiye'yi suçladı

158
Afgan göçüne karşı sınıra duvar önlemi

Afgan göçüne karşı sınıra duvar önlemi

56
Tunceli'de PKK'ya nefes yok

Tunceli'de PKK'ya nefes yok

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM