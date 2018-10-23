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Kayseri Kitap Fuarı'na ziyaretçi yoğunluğu

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 130 yayınevinin katılımıyla düzenlediği 2. Kayseri Kitap Fuarı, 672 bin 524 kişiyi ağırladı.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 10:32..
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 9 gün önce açılan 2. Kayseri Kitap Fuarı, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini, yazar ve şairleri ağırladı. Ücretsiz servislerin kaldırıldığı fuara, binlerce kişi katıldı.

Kayseri Kitap Fuarı'na ziyaretçi yoğunluğu

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Kayseri Büüykşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, "Bizler 'Okuyan ve Okutan Şehir' olma hedefiyle yola çıktık. Şehrimizi en çok okuyan şehir yapma hedefiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan ve güç veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Geçen yıl 582 bin kişinin katıldığı Kayseri Kitap Fuarı'na bu yıl 672 bin 524 kişi katıld" dedi.

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