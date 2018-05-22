Kayseri Kocasinan'a yeni bir ulaşım ağı yapılacak

Kocasinan Belediyesi, Ziyagökalp Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı birbirine bağlayacak olan alandaki yapıların yıkılmasının ardından ulaşıma yeni bir soluk kazandırılacak.

"İMARSIZ EVLER YIKILACAK"

Ziyagökalp Mahallesi’nde 300 bin metrekare alan içerisinde kentsel dönüşüm olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geçtiğimiz haftalarda anahtar teslim törenini gerçekleştirdiğimiz Ziyagökalp Mahallemizde yıkım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dönüşümde önceliğimiz mülkiyet sahiplerinin rızasını almak. Bu şekilde modern şehir için gerekli olan yapıları yaparken eski köhne binaları mülkiyet sahiplerinin rızasını alarak, yıkmaya devam ediyoruz. Bir yandan da burada yaşayan hemşehrilerimizi modern evlerine kavuşturuyoruz. Mülkiyet sahiplerinin yeni evlerine taşınmasıyla birlikte buradaki imarsız evler yıkılacak. Dicle Caddesi’nin devamı olan Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarını birbirine bağlayan kısım tamamlanarak, yeni bir aks ile kesintisiz bir ulaşım sağlayacağız. Kentsel dönüşümle şehre kazandıracağımız yeni aks, ulaşımda Kayseri’ye yeni bir soluk katacak. Hemşehrilerim, en kısa zamanda buradaki değişimi ve dönüşümü görecek.” ifadelerini kullandı.