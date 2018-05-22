taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.522
USD
4,6508
EURO
5,4816
ALTIN
193,55
PETR
79,9300

Kayseri Kocasinan'a yeni bir ulaşım ağı yapılacak

Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarını birbirine bağlayacak alanda yeni bir proje hayata geçecek.

DHA | 22.05.2018 - 14:48..
  1. Haberler
  2. Projeler

Kocasinan Belediyesi, Ziyagökalp Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı birbirine bağlayacak olan alandaki yapıların yıkılmasının ardından ulaşıma yeni bir soluk kazandırılacak.

Kayseri Kocasinan'a yeni bir ulaşım ağı yapılacak

"İMARSIZ EVLER YIKILACAK"

Ziyagökalp Mahallesi’nde 300 bin metrekare alan içerisinde kentsel dönüşüm olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geçtiğimiz haftalarda anahtar teslim törenini gerçekleştirdiğimiz Ziyagökalp Mahallemizde yıkım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dönüşümde önceliğimiz mülkiyet sahiplerinin rızasını almak. Bu şekilde modern şehir için gerekli olan yapıları yaparken eski köhne binaları mülkiyet sahiplerinin rızasını alarak, yıkmaya devam ediyoruz. Bir yandan da burada yaşayan hemşehrilerimizi modern evlerine kavuşturuyoruz. Mülkiyet sahiplerinin yeni evlerine taşınmasıyla birlikte buradaki imarsız evler yıkılacak. Dicle Caddesi’nin devamı olan Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarını birbirine bağlayan kısım tamamlanarak, yeni bir aks ile kesintisiz bir ulaşım sağlayacağız. Kentsel dönüşümle şehre kazandıracağımız yeni aks, ulaşımda Kayseri’ye yeni bir soluk katacak. Hemşehrilerim, en kısa zamanda buradaki değişimi ve dönüşümü görecek.” ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kastamonu'ya teleferik müjdesi
Kastamonu Kalesi'nden Saat Kulesi'ne teleferik inşa edilecek.
Bilecik'te restorasyon çalışmaları sürüyor
Bilecik'te bulunan 50 tarihi konak, yeniden yapılandırılarak turizme kazandırılacak.
Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilendi
2015 yılında yıkılan ve çalışmaları tamamlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11 Haziran'da hizmete sunulacak.
Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilendi
2015 yılında yıkılan ve çalışmaları tamamlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11 Haziran'da hizmete sunulacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

399
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

420
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

439
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

386
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

58
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

324
Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

306
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94