Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya, Hatay ve Kayseri’de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, G. Ö. emniyetteki sorgusunun ardından, F. D. ise savcılıkça adli kontrolle serbest bırakıldı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkarılan şüpheliden A.T., H.K, A.B., E.A., E.S, A.D tutuklandı. M.A. ve M.K. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.