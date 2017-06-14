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Kayseri merkezli 4 ilde işadamlarına FETÖ operasyonu

İşadamlarına yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

14.06.2017 - 10:18
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Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığı çalışmada, 35 şüphelinin örgütünün yurtdışındaki kuruluşlarına farklı miktarlarda para transferi yaparak finansman sağladıklarını belirledi. 35 şüpheliden 21'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreci sonrasında örgütün merkezinden aldıkları talimatla yurtdışına kaçtıkları öğrenildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu şüphelilerden kimlikleri belirlenen işadamları A.D., F.Ç., L.S., M.E., M.G., M.K., A.S., H.B., M.Y., A.K., N.E., R.E., A.Z  ve S.G.'ye yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Adana, ve Samsun illerinde bu sabah operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 6'sı ev ve işyerlerinden alınarak, Adli Tabipliğe, ardından da  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. 8 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Kayseri merkezli 4 ilde işadamlarına FETÖ operasyonu

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