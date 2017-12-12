Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları, Bank Asya'da hesapları olduğu, KHK ile kapatılan iş yerlerinde kayıtları bulunduğu iddia edilen, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını, mali müşavir, mühendis ve meslekten ihraç edilen polislerin de yer aldığı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

7 KİŞİ YAKALANDI 2 KİŞİ ARANIYOR

Bu çerçevede, Kayseri ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.