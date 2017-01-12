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Kayseri saldırısı ile ilgili 4 asker gözaltında

Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili olarak 4'ü asker 23 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Ajanslar | 12.01.2017 - 11:55
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Kayseri'de 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı araçlı 14 Mehmetçiğin şehit olması ile sonuçlanan bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlanma aşamasına geldi.

4'Ü ASKER 23 ŞÜPHELİ

Aralarında teröristlere bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4'ü asker 23 şüphelinin toplanan kanıtlarla birlikte nöbetçi mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde bulunan 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine giden sivil kıyafetli, silahsız komandolara yönelik saldırı sonrası 29 şüpheyi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı, alınan ifadelerinin ardından salıverildi.

4 ASKER PKK'YA BİLGİ SIZDIRDI İDDİASI

Gözaltındaki 23 kişi çapraz sorguya alınarak, ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler arasında, daha önce PKK propagandası yaptıkları belirtilen gözaltındaki 4 askerin de PKK terör örgütünün TAK yapısına bilgi sızdırdıkları öne sürüldü.

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