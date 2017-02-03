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Kayseri saldırısında yaralanan bir asker daha şehit oldu

Kayseri'deki bombalı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Mesut Yaşar, hayatını kayberek şehit oldu.

03.02.2017 - 17:28
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Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse bombalı araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren 25 yaşındaki Mesut Yaşar, bugün yaşamını yitirdi.

PKK ÇARŞI İZNİNE ÇIKAN SİLAHSIZ ASKERLERE SALDIRMIŞTI

Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan 17 Aralık 2016 Cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 14 asker yaşamını yitirmiş, 55 asker de yaralandı. Yaralanan askerler arasında bulunan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mesut Yaşar isimli asker, 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ŞEHİT SAYISI 15 OLDU

Bugün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Yaşar'la birlikte saldırıda şehit olanların sayısı 15'e çıktı.

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