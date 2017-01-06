Kayseri şehidine veda

Çorum’un Laçin ilçesinde trafik kazasına müdahale etmek için görevlendirilen askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 asker şehit olmuş, 14 kişi de yaralanmıştı.
KAYSERİ ŞEHİDİ BABA EVİNDE
Şehit olan Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuş Bilal Ekinci’nin acı haberi Kayseri’nin Sarız ilçesi Damızlık Köyü’nde yaşayan baba evine ulaştı.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ekinci’nin naaşı Damızlık Köyü’nde defnedildi. Şehidi son yolculuğunda babası Hacı, annesi Esme, eşi Halime yalnız bırakmadı.