taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.649
USD
4,2587
EURO
5,0962
ALTIN
179,38
PETR
73,7700

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor

500 milyon euro yatırım yapılan ve en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi, modern hizmet anlayışıyla kapılarını hastalarına açıyor.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 14:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sağlık Bakanlığı ve kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında, hizmet vermeye başlayan 4 şehir hastanesine bir yenisi daha ekleniyor.

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor

EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ OLACAK

5'inci olarak açılacak olan ve en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi, 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmet vermeye başlayacak.

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor

5 YILDIZLI OTEL KONSEPTİYLE DÜZENLENDİ

Çevresindeki Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde gibi illere de sağlık hizmeti verecek olan hastane, 4 ana hastane binası ile fizik tedavi ve adli tıp birimlerini kapsıyor.

5 yıldızlı otel konseptiyle inşa edilen Kayseri Şehir Hastanesi, modern hizmet anlayışıyla hastalarını tedavi etmeye başlıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor

Akıllı teknolojik sistemlerle donatılmasıyla dikkatleri çeken hastaneye acil hastalar helikopter ambulansla getirilirken, doğrudan ameliyathaneye veya yoğun bakım odalarına ulaşılabiliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor VİDEO

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor

7/24 HİZMET VEREN ÇAĞRI MERKEZİ

Hastanede sağlık hizmetleri Bakanlık personeli; idari, teknik ve temizlik gibi hizmetler ise özel sektör kanalıyla yürütülecek. 7/24 hizmet verecek olan çağrı merkezi ile hastaneye istedikleri her an ulaşabilecek olan hastalar ve yakınları vakit kaybetmeden hizmet alabilecek.

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Onur Akay, Orhan Gencebay'ın dün gece gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı açılış töreninde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuşuyor.
Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla Türkiye'nin ve ilçenin ikinci çocuk sokağı, törenle hizmete açıldı.
Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Midilli adası açıklarında Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı. İki gemide de batma tehlikesi olmadığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

236
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

390
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

747
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

70
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

39
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

341
Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM