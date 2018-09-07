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Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Bağ evinde toplantı gerçekleştiren FETÖ'cüler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA | 07.09.2018 - 11:36..
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Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evinde FETÖ üyelerinin her hafta toplantı yaptığı bilgisine ulaştı.

BAĞ EVİNE BASKIN

Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında bağ evine baskın yaptı. Toplantı halindeki şüpheliler, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Şüpheliler tek tek yakalanıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞLARDI

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 10 şüphelinin kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde, tamamının daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları saptandı.

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı ViDEO

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

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