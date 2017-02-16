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Kayseri’de 11 araç birbirine girdi

Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

16.02.2017 - 10:40
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Kayseri’de Kocasinan Bulvarı ile 30 Ağustos Bulvarı kavşağında 11 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmaya çalışması sırasında 3 yıl önce Kayseri’ye ailesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin Ellale, eline aldığı süpürge ile yolda temizlik yaptı.

Kayseri’de 11 araç birbirine girdi

"KİMSE BANA GEL BURAYI SÜPÜR DEMEDİ"

Kazayı görerek olay yerine geldiğini ve saçılan parçaların başka araçlara zarar vermemesi için yolu temizlediğini söyleyen Suriyeli Nurettin, "Kazayı görerek geldim ve yola saçılan araç parçalarını süpürdüm. Kimse bana gel burayı süpür demedi. Ben kendi başıma gelerek parçaları yol kenarına süpürdüm" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte 3 yıl önce Suriye’den Kayseri’ye geldiğini söyleyen 11 yaşındaki Nurettin Ellale, bir pastanede haftalık 100 TL’ye çalıştığını ve ailesine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

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