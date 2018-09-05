Kayseri'de 115 kilogram eroin ele geçirildi

Küçük çocuklara bile uyuşturucu satışı yaprak gençliği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor. Kayseri'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
EMNİYET 2 KİŞİNİN PEŞİNDE
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri’ye doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi batı illerine sevk eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 115 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 kişiyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.