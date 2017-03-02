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Kayseri'de 12 FETÖ'cü toplantı halinde yakalandı

Kayseri'de cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek için toplantı düzenledikleri belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

02.03.2017 - 11:20
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün il yapılanmasında görev alan bazı kişilerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bağ evlerinde gizlice sohbet ve himmet toplantıları düzenlemeye devam ettikleri, özellikle cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destekte bulunmak adına yardım topladıklarını tespit etti.

Kayseri'de 12 FETÖ'cü toplantı halinde yakalandı

BAĞ EVİNDE YAKALANDILAR

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "oturma imamları" Hanifi Y. ve Muaz B. ile kentte esnaf olan Mehmet A, Altan A, Hacı Ali D, Mahmut A, Mustafa A, Selçul A, Fuat G, İbrahim Ş, İhsan Y. ve Ali K, bağ evinde toplantı halindeyken yakalandı.

Kayseri'de 12 FETÖ'cü toplantı halinde yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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