Kayseri'de 13 yaşında bir kız intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde 13 yaşındaki genç kız hayatını sonlandırdı. Kendisini doğalgaz borusuna asaran S.A hayatını kaybetti. S.A'nın intihar sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





KÜÇÜK KIZI AİLESİ BULDU

Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki S.A., ikametinde yalnız olduğu sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Bir süre sonra eve gelen ailesi tarafından fark edilen S.A.’nın, çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

S.A.’nın cansız bedeni, polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.