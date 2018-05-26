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Kayseri'de 2 kişi bir kişiye saldırdı

Kayseri Melikgazi'de 2 kişinin bir kişiyi öldüresiye dövdüğü görüntüler büyük tepki topladı.

DHA | 26.05.2018 - 18:45..
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Melikgazi ilçesi Belsin tramvay durağında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 2 kişi kendilerini şikayet ederek işten çıkarılmalarına neden olan bir kişiyi yakaladı.

2'YE TEK SALDIRDILAR

Çevredekilerin müdahale etmediği olay sırasında, saldırganlardan biri, yakaladıkları kişinin kolunu tutarken, diğeri de elindeki sert cisimle vurdu. Saldırganların üstündeki kıyafetleri parçaladığı vatandaş, aldığı darbelerle yere düştü. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR

Saldırıya uğrayan kişinin sağlık durumu ve olayın faillerinin yakalanıp yakalanmadığının henüz bilinmediği belirtildi.

Kayseri'de 2 kişi bir kişiye saldırdı

Kayseri'de 2 kişi bir kişiye saldırdı

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